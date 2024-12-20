Ролик дня: українців розчулило "різдвяне" відео з наслідками атаки РФ на Київ

Від атаки РФ постраждав костел Святого Миколая

Відео наслідків російського удару по Києву на тлі різдвяної ялинки завірусились у мережі. Через цю атаку постраждав костел Святого Миколая поблизу станції метро "Олімпійська".

У мережі TikTok відома блогерка з ніком katiboooooooo виклала відео, на якому з квартири, де вже стоїть різдвяна ялинка, видно як горять автівки після удару майже по центру столиці.

"Різдвяний настрій у Києві", — саме так підписала відео дівчина з майже мільйонною авдиторією.

Це відео доволі швидко підхопили місцеві пабліки та навіть деякі громадські діячі, вони перепостили його на свої сторінки.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко теж додав ці кадри на свою сторінку, підписавши: "Київ. Різдво".

""Різдвяна" атмосфера у Києві сьогодні зранку…" — написав канал "Труха Україна" з авдиторією майже в 3 мільйони читачів.

Відео katiboooooooo стало вірусним, адже точно відтворює різдвяний настрій в Україні. Бо навіть наприкінці грудня, коли весь світ готується до світлого свята, Україна потерпає від ракетних атак, війни.

Під дописом блогерки чимало людей залишили співчутливі коментарі, відреагував навіть блогер Олексій Машуковський, що має 6,8 млн читачів у TikTok.

Нагадаємо, що через падіння уламків в Києві серйозних пошкоджень зазнали будівлі у середмісті. Крім того, було пошкоджено газопровід, в результаті чого виникла масштабна пожежа. За останніми даними, 9 людей отримали поранення, а один чоловік загинув.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Росія влаштувала атаку на Київ, пояснили в РНБО.