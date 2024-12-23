Ударит по карману: в Украине хотят поднять штрафы за нарушение комендантского часа

Штрафы вырастут в несколько раз

В Украине хотят усилить ответственность за нарушение требований комендантского часа. Речь идет о введении штрафов вплоть до 3400 гривен.

Об этом говорится в проекте закона №12354, который был зарегистрирован в Верховной Раде 23 декабря. Автором документа значится премьер-министр Денис Шмыгаль.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является обеспечение публичного порядка в военное время. Отмечается, что реализация мероприятий правового режима в военное время показала значительные недостатки в законодательстве.

В частности это касается вопросов административной ответственности за нарушение комендантского часа. Документ предлагает ввести наказание:

За первое нарушение штраф 850-1700 грн;

За повторное нарушение в течение года — 1700-3400 гривен.

В действующем законодательстве штраф составляет 170-510 гривен в случае первого нарушения и в два раза больше при повторном.

Как сообщалось ранее, в Киеве комендантский час будет действовать даже в период новогодних праздников. Также не будут продлевать графики работы общественного транспорта.