Ударит по карману: в Украине хотят поднять штрафы за нарушение комендантского часа
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Штрафы вырастут в несколько раз
В Украине хотят усилить ответственность за нарушение требований комендантского часа. Речь идет о введении штрафов вплоть до 3400 гривен.
Об этом говорится в проекте закона №12354, который был зарегистрирован в Верховной Раде 23 декабря. Автором документа значится премьер-министр Денис Шмыгаль.
В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является обеспечение публичного порядка в военное время. Отмечается, что реализация мероприятий правового режима в военное время показала значительные недостатки в законодательстве.
В частности это касается вопросов административной ответственности за нарушение комендантского часа. Документ предлагает ввести наказание:
- За первое нарушение штраф 850-1700 грн;
- За повторное нарушение в течение года — 1700-3400 гривен.
В действующем законодательстве штраф составляет 170-510 гривен в случае первого нарушения и в два раза больше при повторном.
Как сообщалось ранее, в Киеве комендантский час будет действовать даже в период новогодних праздников. Также не будут продлевать графики работы общественного транспорта.