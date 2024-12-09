У патрульних більше не буде терміналів: як зміниться система оплати порушень на дорозі

У найближчому майбутньому водіїв чекають суттєві зміни в процедурі сплати штрафів

Технології не стоять на місці, і система правоохоронної діяльності також еволюціонує. Якщо ще кілька років тому термінал для сплати штрафів здавався інноваційним рішенням, то вже сьогодні від нього поступово відмовляються.

У Патрульній поліції України розповіли про майбутні зміни в системі стягнення штрафів з водіїв. Перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький розкрив деталі модернізації процесу на інтерв'ю з "Українськими новинами".

Чому відмовляються від терміналів

Станом на сьогодні поліцейські постають перед труднощами при використанні терміналів для оплати штрафів. Зокрема, Білошицький зазначив, що наразі на два екіпажі припадає лише один термінал (співвідношення 1:2).

Представник поліції наголосив, що термінали вже морально застаріли. "Станом на 2015 рік це було доцільно, але зараз з'явилися нові пристрої та системи", — заявив він.

Що прийде на заміну

Замість традиційних терміналів поліція планує запровадити більш сучасну систему. За словами Білошицького, водієві даватимуть телефон з необхідними реквізитами для сплати штрафу.

"Ми не плануємо збільшувати кількість терміналів, а одразу хочемо перейти на нову систему, яка буде зручнішою і для громадянина, і для поліцейського", — пояснив посадовець.

Наразі такий пілотний проєкт вже впроваджується у кількох областях, зокрема в Чернівецькій, де поліція співпрацює з банківськими установами.

Що це означає для водіїв

Нова система має спростити процедуру сплати штрафів:

більша зручність порівняно з терміналами;

швидкість оформлення;

менше технічних обмежень.

Отже, патрульна поліція України готується повністю відмовитися від застарілих терміналів, запропонувавши більш сучасне та зручне рішення для громадян. Наразі деталі повної імплементації системи не розголошуються, але поліція обіцяє, що вона буде максимально комфортною для громадян.

Раніше "Телеграф" розповідав, платні дороги в Україні можуть з'явитися вже за 5 років. Наразі фахівці вивчають перспективні напрямки, щоб визначити економічну доцільність.