Оленів теж? У Росії Санта-Клауса хочуть визнати іноагентом (реакція мережі)

Мережа вибухнула коментарями щодо абсурдності такої ініціативи

У Росії взялися за Санта-Клауса — тепер його хочуть визнати іноземним агентом. Головний борець з іноагентами Віталій Бородін побачив у цьому персонажі загрозу для російського суспільства.

За його словами, американський дідусь у червоному костюмі витісняє традиційного Діда Мороза — росіянам хочуть нав'язати західні цінності. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Бородін вже написав звернення до Генпрокуратури РФ. Він розповів, що бренд "Санта-Клаус" належить західній компанії Father Christmas Ltd. Ця ж фірма володіє правами на Father Christmas та Cyber Santa. Їхня загальна вартість — близько 1,6 трильйона доларів.

На думку Бородіна, іноземні компанії можуть використовувати гроші від цих брендів, щоб просувати Санту в Росії. Він переконаний, що майже всі росіяни впізнають цього новорічного персонажа.

"Головний донощик Росії" вважає, що популярність Санта-Клауса шкодить російським традиціям. Він заявив, що західні компанії навмисно просувають цей образ, щоб нав'язати росіянам свої цінності.

Мережа вибухнула коментарями щодо абсурдності такої ініціативи. Користувачі жартують про те, кого росіяни наступного разу оголосять іноагентом, та пропонують визнати іноземними агентами північних оленів і різдвяних ельфів.

Ми зібрали для вас кілька найяскравіших коментарів:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що мережа вибухнула мемами після втечі Асада з Сирії до Путіна. Тут і жарти про Януковича, Путіна та Медведчука, коментував навіть Юрій Луценко.