Санта Клаус пролетел над Украиной: его заметили радары

Нахождение в воздушном пространстве Украины обошлось без происшествий

Сани Санта Клауса пролетели через воздушное пространство Украины. Известно, что никаких происшествий и проблем он в этом не испытал.

Информацию об этом предоставило Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Там даже запустили специальный онлайн-монитор, на котором видно местопребывание Санты в режиме реального времени.

На радаре было видно, что его маршрут прошел над Житомиром, Винницей и над Черным морем возле Одессы.

Как известно, Санта Клаус в Рождественскую ночь он совершает традиционное путешествие с Северного полюса, чтобы доставить подарки детям. Он путешествует на волшебных санях, запряженных девятью оленями, наиболее известным среди которых является Рудольф.

Напомним, Санта Клаус является знаковой фигурой в западной культуре, хотя в Украине он не является главным рождественским персонажем. Согласно опросам, украинские дети чаще всего получают подарки от Святого Николая.

Стоит отметить, что в России Санта Клауса хотят признать иностранным агентом. Главный борец с иноагентами Виталий Бородин увидел в этом персонаже угрозу российскому обществу.