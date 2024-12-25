Даже на кровати ни одной складки: как выглядит комната Зеленского на Банковой, где он живет с начала войны

В комнате президента на Банковой есть кровать, умывальник и телевизор

Президент Украины Владимир Зеленский с начала большой войны дома появляется очень редко. Ранее он часто делился "домашними" фотографиями, в частности показывал любимых собак Петю и Нору. С 24 февраля 2024 года Зеленский проживает в Офисе Президента по улице Банковой в Киеве. Там президент обустроил себе небольшую комнату, которая стала его временным жилищем.

Как выглядит временное жилье, Владимир Зеленский рассказал в проекте Дмитрия Комарова "Год". Это жилище лишь подчеркивает решительность президента и его желание всегда быть готовым к любым "сюрпризам".

В этой комнате есть кровать, умывальник, телевизор и минимальные удобства. Обстановка проста и функциональна, без лишних предметов. Зеленский отмечал, что иногда вместе с работниками Офиса спускался в бомбоубежище, но большинство времени проводит именно в этой комнате.

Можно заметить, что во временном доме президента идеально чисто и убрано. Даже на кровати нет складки. Личных вещей почти не было: только куртка, которую он накинул на спинку стульчика, и кроссовки.

Эта комната находится у его кабинета в Офисе президента. Проживает ли Владимир Зеленский в этой комнате и по сей день, точно не известно. Однако, поскольку война еще не завершилась, а ему надо всегда быть рядом с Офисом президента, вероятно да.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спортсменку выгнали из ЧМ из-за футболки, как у Зеленского. Корнелия Дудайте протестовала против того, что организаторы разрешают россиянам и белорусам свободно демонстрировать национальную символику, несмотря на "нейтральный" статус.