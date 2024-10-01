Чи мобілізують із хворою спиною: категорії чоловіків, які непридатні до служби

Туберкульоз суглобів стане підставою ля звільнення від служби

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров’я. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.

Це стосується чоловіків із серйозними хворобами спини. Список категорій, які не підлягають призову, визначено у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Непридатні до військової служби можуть бути громадяни з:

перелом хребта;

здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує;

активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.

Непридатними визнають людей з ампутованими чи деформованими кінцівками. Також підставою для відстрочки може бути важка форма плоскостопості.

Нагадуємо, що є кілька видів травм, із якими не візьмуть на службу. До них входять травми голови та шиї та їх наслідки зі значними порушеннями функцій:

переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи;

травми носа, вуха, губи та порожнини рота;

ушкодження структур слухової системи;

травми ока та орбіти;

травми горла, трахеї, гортані;

внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність стороннього тіла, крововиливи внаслідок травми);

травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від впливу зовнішніх факторів.

Ще одна категорія – це травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (зі значними порушеннями функцій).

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами нирок не беруть в армію. З деякими захворюваннями взагалі виключають з обліку.