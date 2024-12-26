З 1 січня деякі українці зможуть оформити інвалідність дистанційно

Дистанційний формат проводитимуть переважно для військовослужбовців та учасників бойових дій

Починаючи з 1 січня 2025 року замість МСЕК, які було вирішено ліквідувати після низки гучних корупційних скандалів, в Україні запрацюють команди лікарів-практиків. Завдяки реформі деякі категорії громадян зможуть пройти медико-соціальну експертизу у заочному форматі без особистої присутності.

Про це розповіли у МОЗ. Передбачається, що нову систему максимально цифровізують та спростять.

Після завершення реформи медико-соціальної експертизи процес оцінки повсякденного функціонування людини може бути реалізований у різних формах.

Залежно від обставин оцінка проводиться одним з наступних способів:

Очний — безпосередньо в закладі охорони здоровʼя.

Дистанційний — із використанням методів і засобів телемедицини.

Заочний — без особистої участі людини, виключно за наданими документами.

Виїзний — за місцем перебування або лікування людини.

Хто зможе претендувати на заочне оцінювання повсякденного функціонування

Заочне оцінювання проводиться без особистої присутності пацієнта чи його представника. Такий формат проводитимуть переважно для військовослужбовців, учасників бойових дій чи пацієнтів із захворюваннями, дефектами чи порушеннями функцій органів, що підтверджені відповідною медичною документацією.

Групи діагнозів для заочного оцінювання:

Злоякісні новоутворення, що мають ІІІ—IV стадію (підтверджені КТ/МРТ, гістологією).

Хвороби крові та кровотворних органів.

Туберкульоз.

Ускладнені геміплегією, параплегією або тетраплегією.

Набута відсутність кінцівок.

Стан після трансплантації органів або імплантації штучного водія серцевого ритму.

Вроджені порушення.

Хвороби печінки.

"Заочний формат оцінки обирається, якщо такі пацієнти не наполягають на очному оцінюванні. Цей формат забезпечує швидке та ефективне прийняття рішень, мінімізуючи витрати часу пацієнта та експертної команди", — йдеться у повідомленні.

Для проведення заочного оцінювання у людини має бути зібраний повний пакет документів, а всі медичні дані мають бути актуальними та достовірними.

Нагадаємо, 25 жовтня Кабінет міністрів затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що МСЕК у тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

20 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №12178, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Проект закону пропонує з 1 січня 2025 замінити МСЕК командами лікарів-практиків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у МОЗ опублікували покроковий маршрут, яким необхідно буде "пройти" пацієнту під час оформлення інвалідності починаючи з 2025 року.