Нема ким змінювати: у Раді висловилися про демобілізацію військових до 25 років

Питання можуть порушити на обговорення в майбутньому

В цей час Україна не може провести демобілізацію військовослужбовців віком 18-25 років. Однак у разі покращення показників із мобілізацією, це питання обговорюватиметься.

Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Євген Чернєв. Його слова наводить LB.ua.

"Представники Генштабу давали у закритому форматі цифри про кількість мобілізованих осіб цього віку. Позиція Генштабу на сьогодні у тому, що вони не можуть демобілізувати цих людей. Тому що просто нема ким їх замінити", — сказав він.

При цьому Чернєв додав, що якщо військові побачать, що тенденція щодо мобілізації позитивна, то питання демобілізації обговорюватимуться з Генштабом.

Він наголосив, що подібна ситуація спостерігається зараз. Як вона зміниться через умовні два тижні, сказати поки що складно.

Як відомо, в Україні не можуть відповідно до законодавства мобілізувати осіб молодших 25 років із деякими винятками. Вони можуть приєднатися до армії лише на добровільній основі.

Випадки спроб мобілізації осіб до 25 років в Україні були, але у такому разі питання зазвичай вирішується у судовому порядку. Прецеденти успішного розгляду справ уже були.