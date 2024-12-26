Возможно ли сейчас принять закон о демобилизации: в Верховной Раде дали оценку

Народный депутат высказал мнение о перспективах закона о демобилизации сейчас

На данный момент в Украине, к сожалению, невозможно принять закон о демобилизации. На фронте не хватает людей даже для обороны и ротаций тех, кто сейчас воюет, не говоря уже о контрнаступательных действиях.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире телеканала "Киев 24".

"По состоянию на сегодняшний день, демобилизацию принять невозможно. Ротацию надо действительно сделать. Военным, которые там на передовой действительно нужно дать отдохнуть и морально, и физически, и эмоционально. Я не могу понять, как это возможно физически, потому что у нас не хватает военнослужащих. Тех, кто действительно может держать оборону, проводить какие-то контрнаступательные операции", – пояснил он.

Нардеп добавил, что в принципе этот закон будет принят. Но когда это произойдет и в отношении кого будет проводиться демобилизация – не очень понятно, хотя в тылу есть те, кого можно демобилизовать.

"Я субъективно верю, что этот закон будет принят. То, что я встречаю на фронте в боевых частях – военнослужащие, переведенные в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что это было бы честно их демобилизовать", – резюмировал он.

Между тем, Министерство обороны просит Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продлить срок подготовки законопроекта о демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.

С другой стороны, отсутствие демобилизации и ротаций очень сильно сказывается на моральном состоянии военных. Поэтому некоторые из них идут в самоволку, то есть самовольное оставление части (СОЧ). Юристка Людмила Кормош рассказала, чем СОЧ отличается от дезертирства.