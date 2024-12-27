В каждой бригаде – отдельное отделение: в ВСУ рассказали о нововведениях

Такое расширение происходит вследствие увеличения штатной численности подразделения

В каждой бригаде ВСУ создано отдельное отделение в количестве 10 человек, укомплектованное ответственными за социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей, а также за вопросы гражданско-военного сотрудничества.

Об этом на брифинге 27 декабря сообщил начальник Центрального управления ГВС Генштаба ВСУ полковник Александр Кутков, комментируя вопросы корреспондента "Телеграфа".

По словам полковника Куткова, в настоящее время в ВСУ по направлению социального сопровождения уже введены должности на стратегическом, оперативном и тактическом уровне. Также идет создание соответствующих структурных подразделений в медицинских учреждениях, подчиненных Командованию медицинских сил ВСУ, и при ТЦК и СП.

"Что касается бригад, то в штабах бригад создано отделение в составе десяти военнослужащих. Соответственно каждому отдельному батальону, в зависимости от численности, есть пропорциональное распределение по количеству таких людей. Так же и в госпиталях по количеству койко-мест. Это отделение наполняется на средства соответствующих военно-учетных специальностей: в структуре этого отделения есть ВОС гражданско-военного сотрудничества и ВОС социального сопровождения", — рассказал начальник ЦУ ГВС.

Заметим, что ранее в составе бригад обычно функционировала только служба ГВС, штатной численностью три офицера.

По словам Куткова, сейчас такое расширение происходит вследствие увеличения штатной численности подразделений, то есть на средства введения совершенно новых должностей.

"Укомплектованность по состоянию на сегодняшний день в тех подразделениях, где уже введены должности, а это офицерские должности, в большинстве – старший офицер – составляет около 50%… Вся структура ГВС (куда входит и социальное сопровождение, — ред.) построена на непосредственном подчинении начальнику штаба", — добавил полковник Кутков.

Как писал "Телеграф", о начале создания службы сопровождения военнослужащих и членов их семей в системе гражданско-военного сотрудничества в ВСУ сообщили еще в августе текущего года. Главным направлением деятельности специалистов этой службы должна стать работа с членами семей погибших (умерших), без вести пропавших, пленных военнослужащих, а также сопровождение раненых военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации. По словам полковника Куткова, приоритет по назначению на должности во вновь созданной системе социального сопровождения будет предоставляться военнослужащими, освобожденными из плена, и военнослужащими, которые из-за ранения или состояния здоровья не могут участвовать в боевых действиях.