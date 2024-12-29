Справа скандального командира 211-ї бригади отримала продовження: його затримало ДБР (фото)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років

Державне бюро розслідувань затримало та доставило до Києва командира 211 бригади, який покривав знущання з військовослужбовців. Йому було повідомлено про нову підозру.

Про це 29 грудня повідомляють у пресслужбі ДБР. Зазначається, що фігурант не реагував на факти знущання та тортури над довіреними йому військовослужбовцями.

Було встановлено, що як мінімум з лютого 2024 року командиру бригади було відомо про численні тортури та інше нелюдське поводження з бійцями, підпорядкованим йому офіцером. При цьому сам він ніяк не реагував на це.

"За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив і пробував підлеглих військовослужбовців, є сином начальника штабу зазначеної військової частини і є близьким товаришем командира бригади", — йдеться у повідомленні.

Командиру бригади повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади, скоєних в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці (за ч. 4 ст. 426 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років.

Що було раніше

Скандал навколо 211 бригади стався в грудні цього року після того, як ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося про корупцію, зловживання та знущання з військовослужбовців бригади.

Командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, його заступник та начальник штабу — підполковник Валерій Пастух.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював перевірку цієї військової частини після того, як стали відомі скандальні подробиці. На цьому наголосив Генеральний штаб Збройних сил України. На час перевірки командира бригади відсторонено від виконання обов’язків.

Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець надіслав листи до Генштабу та Військової служби правопорядку ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру одного зі взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який підозрюється у знущанні з солдатів. Повідомлялося, що він переховувався від слідства, його оголошено у розшук.