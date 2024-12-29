Дело скандального командира 211-й бригады получило продолжение: его задержало ГБР (фото)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет

Государственное бюро расследований задержало и доставило в Киев командира 211 бригады, который покрывал издевательства над военнослужащими. Ему было сообщено о новом подозрении.

Об этом 29 декабря сообщают в пресс-службе ГБР. Отмечается, что фигурант не реагировал на факты издевательства и пытки над вверенными ему военнослужащими.

Было установлено, что как минимум с февраля 2024 года командиру бригады было известно о многочисленных пытках и другого бесчеловечного обращения с бойцами, подчиненным ему офицером. При этом, сам он никак не реагировал на это.

"По имеющейся информации, старший лейтенант, избивавший и пытавший подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады", — говорится в сообщении.

Командиру бригады сообщено о подозрении в бездействии военной власти, совершенных в условиях военного положения или в боевой обстановке (по ч. 4 ст. 426 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Что было ранее

Скандал вокруг 211 бригады произошел в декабре этого года после того, как СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось о коррупции, злоупотреблениях и издевательствах над военнослужащими бригады.

Командиром бригады является полковник Олег Побережнюк, его заместителем и начальником штаба — подполковник Валерий Пастух.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку данной воинской части после того, как стали известны скандальные подробности. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На время проверки командир бригады отстранен от исполнения обязанностей.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отправил письма в Генштаб и Военную службу правопорядка ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, подозреваемому в издевательстве над солдатами. Сообщалось, что он скрывался от следствия, он объявлен в розыск.