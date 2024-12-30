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Дощі зі снігом та до 11 градусів тепла: синоптики розповіли про погоду у новорічний тиждень

Автор
Олена Руденко
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Погода буде теплою та вологою
Погода буде теплою та вологою. Фото Колаж "Телеграфа"

Морозів не прогнозується

На початку тижня деякі області України може притрусить снігом, а інші 30 грудня накриє густий туман. Перші дні року будуть теплими.

"Вранці 30 грудня у західних та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", — попередили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, у понеділок, 30 грудня, опадів в Україні не очікується. Вдень стовпчики термометрів піднімуться від 0 до 5 градусів тепла.

Останній день 2024 року, вівторок, 31 грудня, принесе в Україну сонце, щільна хмарність розійдеться, по всій країні, окрім сходу та Харківщини, прогнозуються прояснення. Без опадів. Вночі буде від +1 до -4 градусів, вдень синоптики обіцяють від 1 до 7 градусів з позначкою "плюс". Найтепліше буде на півдні України.

У Новорічну ніч, на 1 січня, без опадів, температура повітря встановиться на рівні від 2 градусів морозу до 2 тепла. Вдень на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині, Київщині та Сумщині можливий невеликий дощ. На решті території країни без опадів, хмарно з проясненнями. Перший день року буде теплим — стовпчики термометрів покажуть від 2 (Закарпаття) до 11 (Херсонська область) градусів із позначкою "плюс".

У четвер, 2 січня, буде хмарно з проясненнями, незначні дощі можливі на заході та півночі України, а також на Житомирщині та Київщині. Вночі прогнозується -1 +5 градусів, вдень повітря прогріється до 3-9 градусів вище нуля.

У п'ятницю, 3 січня, частину України накриє дощ зі снігом. Вночі синоптики очікують -1 +5 градусів, в денні години буде від -1 до + 6 (у Криму +7) градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вже у січні Україну накриють морози з Гренландії. Найбільш відчутними вони будуть на заході країни, де стовпчики термометрів опустяться до -10 -13 градусів.

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#Погода #Прогноз #Новий рік