Які регіони України засипле снігом: прогноз погоди на 30 грудня

У деяких регіонах очікуються опади

В Україну повільно, але вірно йде похолодання, яке має посилитися у січні. Втім, останні дні 2024 року обіцяють бути не надто холодними.

Про це свідчить прогноз на сайті погодного радару Ventusky. За його даними, середня температура повітря в Україні 30 грудня триматиметься на рівні -1…+1 градус за Цельсієм:

На заході країни — 0 … +2;

На сході -1;

На півночі — 0;

На півдні — до +3.

У Києві — +1.

Крім того, у низці регіонів очікуються невеликі опади у вигляді снігу: у Харківській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи варто чекати на Новий рік снігу.

Також ми повідомляли, що початок 2025 року принесе аномально холодну погоду, яка накриє північно-західну частину Європи.Це пов'язано з тим, що гренландський холод піде на більш низькі широти. Найбільш відчутним він буде в західних регіонах України. Однак похолодання триватиме не надто довго. У цей період прогнозується зміна вітру на західний і надходження більш вологих та теплих повітряних мас із Північної Атлантики углиб Європи.