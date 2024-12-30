Дожди со снегом и до 11 градусов тепла: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю неделю

Морозов не прогнозируется

В начале недели некоторые области Украины может притрусить снегом, а другие 30 декабря накроет густой туман. Первые дни года будут теплыми.

"Утром 30 декабря в западных и Винницких областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", — предупредили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 30 декабря, осадков в Украине не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся от 0 до 5 градусов тепла.

Последний день 2024 года, вторник, 31 декабря, принесет в Украину солнце, плотная облачность разойдется, по всей стране, кроме востока и Харьковщины, прогнозируются прояснения. Без осадков. Ночью будет от +1 до -4 градусов, днем синоптики обещают от 1 до 7 градусов с отметкой "плюс". Теплее всего будет на юге Украины.

В Новогоднюю ночь, на 1 января, без осадков, температура воздуха установится на уровне от 2 градусов мороза до 2 тепла. Днем на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Черниговщине, Киевщине и в Сумской области возможен небольшой дождь. На остальной территории страны без осадков, облачно с прояснениями. Первый день года будет теплым – столбики термометров покажут от 2 (Закарпатье) до 11 (Херсонская область) градусов с отметкой "плюс".

В четверг, 2 января, будет облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны на западе и севере Украины, а также Житомирщине и Киевщине. Ночью прогнозируется -1 +5 градусов, днем воздух прогреется до 3-9 градусов выше нуля.

В пятницу, 3 января, часть Украины накроет дождь со снегом. Ночью синоптики ожидают -1 +5 градусов, в дневные часы будет от -1 до +6 (в Крыму +7) градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уже в январе Украину накроют морозы из Гренландии. Наиболее ощутимы они будут на западе страны, где столбики термометров опустятся до -10 -13 градусов.