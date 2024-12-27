Скільки зараз коштує зняти квартиру у Львові на Новий рік

Оренда квартири буде недешевою

Цього року відпочинок на відпочинок на популярних курортах у Карпатах узимку деяким українцям коштуватиме дорого. На оренду житла потрібно буде витратити щонайменше 20 тисяч гривень. Водночас, добова оренда квартири у Львові теж буде недешевою.

Про те, скільки коштує подобово винайняти квартиру у Львові на Новий рік, повідомляє компанія "Leo Grand". Варто зазначити, що сума оренди квартири залежить від багатьох факторів. Це включає район міста, тип будівлі, в якій розташована квартира, а також наявність або відсутність ознак ремонту.

Якщо винаймати однокімнатну квартиру від компанії "Leo Grand", то оренда коштуватиме від 1000 до 1700 гривень на добу.

Оренда двокімнатної квартири коштуватиме від 1300 до 2300 гривень на добу.

Подобова оренда трикімнатної квартири у Львові коштуватиме набагато дорожче — від 2000 до 2900 гривень на добу.

У компанії зазначають: поселення у квартиру відбувається лише за наявністю документів, які підтверджують особу. Час виселення – 11:00, час заїзду – з 14:00 (15:00).

У разі неприбуття першого дня бронювання автоматично скасовується на наступний день. Поселення у квартиру до 14:00 додатково сплачується у розмірі 100% вартості проживання за добу. Виселення із квартири до 15:00 оплачується додатково у розмірі 50% вартості доби, виселення після 15:00 оплачується 100% вартості доби проживання. При проживанні менше ніж добу здійснюється плата за проживання 100%, незалежно від часу заселення чи виселення.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, скільки коштує зняти квартиру в Дніпрі. За даними ріелторів, за останні півроку ціна на орендоване житло в місті впала більш ніж на 15-20%.