Заборонив носити маски і не тільки. В Грузії новий президент підписав репресивні закони

Вони набувають чинності відразу після підписання, а для іншої частини визначено різні терміни

Призначений президент Грузії Міхеіл Кавелашвілі, легітимність якого не визнають ані опозиційні партії, ані попередня глава держави Саломе Зурабішвілі, у день своєї інавгурації підписав низку репресивних законів. За їх недотримання будуть карати штрафами.

Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода". Закони, які парламент ухвалив 13 грудня, стосуються обмежень під час протестів.

Правозахисники наголошували, що норми цих законів є "репресивними", "обмежувальними", "каральними" та "недемократичними".

Так, вже з 30 грудня під час зібрань і демонстрацій у Грузії забороняється використовувати піротехніку та лазери. За це передбачений штраф у 2000 ларі, або майже 30 тисяч гривень. Стільки ж доведеться заплатити за приховане під маскою обличчя.

Перекриття дороги транспортними засобами або участь у груповій акції з повної блокади проїжджої частини карається штрафом у розмірі 1000 ларі (14 тисяч гривень) та позбавленням права керування автомобілем на один рік.

Штраф за неповну блокаду дороги збільшився і відтепер становить 5000 ларі (70 тисяч гривень). За організацію такої акції загрожує штраф до 15 тисяч ларі (близько 210 тисяч гривень).

Малювання графіті та розміщення плакатів, що псують зовнішній вигляд міста, карається штрафом у розмірі 1000 ларі. Повторні штрафи за це сягають до 3000 ларі (42 тисячі гривень).

За незаконне носіння форми МВС або "схожих на неї атрибутів" тепер штрафують у розмірі 2000 ларі (майже 30 тисяч гривень).

Крім того, Кавелашвілі позбавив Саломе Зурабішвілі державної охорони та збільшив частку мажоритарників у муніципалітетах.

Він також погодив зміни до закону про державну службу, які, на думку правозахисників, спрощують звільнення працівників за політичними мотивами.

Михаїл Кавелашвілі — що відомо

Обраний "Грузинською мрією" президент Михаїл Кавелашвілі склав присягу. Його обрали президентом рішенням виборчої колегії 14 грудня. Кавелашвілі був єдиним кандидатом на пост президента, якого висунула керівна партія.

Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти з посади, поки не будуть проведені перевибори. Втім, 29 грудня Зурабішвілі добровільно покинула президентський палац та заявила, що "забирає легітимність". Кавелашвілі не визначають президентом Грузії опозиційні партії, а також європейські країни та США.

Протести у Грузії

Все це відбувається на тлі масових протестів, які не вщухають уже два тижні. На парламентських виборах у Грузії, що відбулися наприкінці жовтня, перше місце посіла проросійська партія "Грузинська мрія". Вона, згідно з офіційними результатами, набрала набагато більше голосів, ніж опозиційні партії, проте міжнародні спостерігачі зафіксували низку порушень виборчого процесу.

У зв’язку з цим у Грузії розпочалися масові протести. Протестувальники вимагали провести нові вибори, а також відпустити всіх політв’язнів. Проте з новою силою вони спалахнули після того, як 28 листопада уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів із Євросоюзом щодо членства до кінця 2028 року та від бюджетних грантів ЄС. Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів. З цими вимогами люди виходять на вулиці, а поліція та силовики жорстоко придушують протести.

Як повідомляв "Телеграф", 5 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішенням РНБО про санкції щодо низки грузинських політиків. Це стосується "тої частини влади Грузії, яка зараз здає країну Путіну", зазначив він.