Рада готовит амнистию? Так ли это и кому из осужденных сократят срок

Заключенным могут поставить интересное условие для этого

На сайте Верховной Рады зарегистрирован новый законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, по которому регулярно медитирующих заключенным могут сократить срок лишения свободы.

Инициатором законопроекта №12365 выступает Гривко Сергей Дмитриевич. В объяснительной записке подчеркивается, что главная цель заключения не ограничение свободы, а перевоспитание преступников.

"Исправление осужденных (процесс положительных изменений, происходящих в их личностях и формирующих установки к самоуправляемому правопослушному поведению) достигается с помощью многих факторов. Одним из таких факторов может быть практика медитативных техник (медитаций)", — говорится в документе.

В то же время в проекте закона указано, что уменьшение срока пребывания в тюрьме возможно для тех, кто осужден на временный срок.

Законопроект требует дополнить Уголовный кодекс Статьей 74-1. Уменьшение срока отбывания наказания осужденному лицу, которому назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в связи с действиями такого лица, способствующих формированию у него готовности к самоуправляемому правопослушному поведению.

"Данный Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования, кроме пунктов 2, 3 Заключительных положений, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого Закона", — говорится в документе.

Законопроект направлен на рассмотрение Комитета, а дата его регистрации — 27 декабря 2024 года.

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