Асада могли отруїти в Росії: ЗМІ пишуть про плачевний стан експрезидента

Інформація про отруєння Асада з’явилася на тлі повідомлень про його розлучення з дружиною

Колишнього президента Сирії Башара Асада після втечі з Дамаска до Москви міг бути отруєний.

Як повідомляє британський таблоїд The Sun, інформація про нібито отруєння екс-президента Сирії з’явилася у російських Telegram-пабликах. Там йшлося про те, що у Асада нібито почалися проблеми з диханням, до яких додалися болі в животі та голові.

Про стан Асада нібито було повідомлено керівництву Росії.

Зазначається, що чутки про нібито отруєння Башара Асада з’явилися на тлі повідомлень про те, що його дружина Асма подала на розлучення і захотіла виїхати з Росії. Пара була одружена 24 роки, за цей час у них народилося троє дітей.

Також повідомляється, що з цією метою дружина найбагатшого біженця в історії звернулася до російських судів та попросила спеціальний дозвіл залишити Російську Федерацію. Заява, як і раніше, знаходиться на етапі розгляду. Крім того, російська влада заморозила Башару Асаду доступ до його активів та фінансових ресурсів. У той же час, прохання про притулок для його брата Махіра Асада все ще розглядається.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україна відправила до Сирії гуманітарну допомогу.