Какой будет погода в Украине в первые дни 2025 года: прогноз на 1-2 января

Местами будут порывы ветра, но в целом погода будет сухой

В первые дни 2025 года в Украине будет аномально теплая погода, но в течение месяца придут сильные морозы из Гренландии.

О том, какой будет погода на 1-2 января, рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич. Температура воздуха с 1 по 3 января днем будет +4… +9°С, на юге Украины и в Крыму — +10… +13°С. Ночью температура воздуха будет -1… +5 °С, в южных областях Украины — +2… +7 °С.

Что касается осадков, то 1-2 января по всей территории Украины будет сухая погода. Начиная с 3 января в Украине ожидаются дождь, мокрый снег,также местами ожидаются сильные порывы ветра.

В первые десять дней января Нового 2025 года погода в Украине будет переменчивой, иногда с порывистым ветром и аномально высокими температурами. Длительного снежного покрова ожидать не стоит, а в тех регионах, где снег все же выпадет, надолго он не задержится.

В основном будут наблюдаться осадки, преимущественно в виде дождя и пелены. Не исключено, что будут туманы.

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