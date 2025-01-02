В Украину идет неприятная погода: где ждать дождей, мокрого снега и "минусов" (карта)

Осадки прогнозируются почти везде

В первые дни января в Украине установилась аномально теплая погода. Однако уже скоро все изменится.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра". Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 3 января средняя температура воздуха в Украине упадет сразу на несколько градусов — с +5…+7 до 0…+2 градусов. А в ночь на 3 января во многих регионах может быть даже небольшой "минус". Ожидаются дожди и мокрый снег.

Так, холоднее всего завтра будет на севере и западе Украины. Там столбики термометров опустятся до -1…+1 градуса по Цельсию днем. Немного теплее будет на востоке — в среднем +4…+7 градусов. Теплее всего будет на юге. В этих регионах температура воздуха может достигать аж +10.

Осадки прогнозируются почти везде, кроме юга. На востоке — небольшие дожди, а на севере и западе — мокрый снег.

В Киеве ожидается -1…+1 (днем и ночью) с мокрым снегом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину идет похолодание и начало 2025 года принесет аномально холодную погоду, которая накроет северо-западную часть Европы. Это связано с тем, что гренландский холод пойдет на более низкие широты.