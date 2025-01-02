Похолодание, снег и дожди: какой будет погода в пяти крупных городах Украины 3 января

Синоптики дали прогноз погоды для ряда украинских городов

В Украину идет небольшое похолодание. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта, стоит ожидать осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег.

О том, какая будет погода в пятницу, 3 января, рассказывает sinoptik.ua. Речь идет о пяти крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Киев

В столице в пятницу будет плюсовая температура воздуха днем. Ожидается до +2, а ночью — до +4.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что в Киеве будет дождь с переходом в мокрый снег, порывистый северо-западный ветер. На дорогах будет скользко.

Харьков

Днем в городе будет плюсовая температура. Ближе к вечеру возможен снег с дождем.

Одесса

В этот день в Одессе будет теплая погода. В дневное время ожидается до +7 градусов, а ночью — до +3.

Днепр

В Днепре температура воздуха ночью опустится до -1 градуса. Днем ожидается до +2. К вечеру в городе пройдет сильный дождь.

Львов

Во Львове ночью пройдет сильный снег. При этом столбики термометров опустятся до 0 или +1. Днем ожидается также от 0 до +1.

Наталья Диденко отметила, что похолодание продержится в Украине до 6 января. В течение 7-11 января снова будет теплее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе Украину накроют сильные морозы. Наиболее ощутимым будет похолодание в западных областях Украины.