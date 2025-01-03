Зима возвращается? Какой будет погода в первые выходные января

Зонтик лучше не забывать дома

После аномального тепла в первые дни нового года в Украину идет похолодание. Однако оно будет умеренным.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 4-5 января температура воздуха днем будет составлять от -1 до +4 °C. Кроме того, в некоторых регионах ожидается дождь и мокрый снег.

Запад Украины

В субботу, 4 января, в западных областях будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 °C. Ночью температура воздуха будет опускаеться до -5 °C. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 7-12 м/с.

В воскресенье, 5 января, на западе ожидаются осадки в виде снега. Показатели термометров днем будут колебаться от -1 до +1 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре от -6 до -3 °C. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Север Украины

В субботу, 4 января, в северных областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, только ночью местами возможен небольшой снег. Дневная температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 °C. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до -5 °C. Также ожидаются порывы ветра до 7-12 м/с.

В воскресенье, 5 января, на севере тоже будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем показатели термометров будут колебаться от -1 до +2 °C. Ночью температура воздуха опускается до -5 °C. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Восток Украины

В субботу, 4 января, в восточных областях местами ожидается мокрый снег и дождь. Днем температура воздуха будет от 0 до +2 °C. Ночью иногда возможны незначительные заморозки. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 7-12 м/с.

В воскресенье, 5 января, на востоке без осадков. Днем температура будет колебаться от -3 до +1 °C. Однако ночью температура воздуха может опускаться до -6 °C. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Юг Украины

В субботу, 4 января, в южных областях будет теплее всего. Возможен дождь и мокрый снег. Днем показатели термометров будут колебаться от +2 до +4 °C. Однако ночью температура воздуха будет от -1 до +2 °C. Также ожидаются порывы ветра до 7-12 м/с.

В воскресенье, 5 января, на юге будет облачно с прояснениями и без осадков. Показатели термометров днем будут колебаться от -1 до +1 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре от -5 до -3 °C. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Погода 4 января

Погода 5 января

Ранее мы рассказали, какой будет погода в Украине на Крещение. По прогнозу синоптиков, в этот день средняя температура воздуха днем в Украине будет достигать +7… +9 градусов по Цельсию. В некоторых регионах пройдут дожди.