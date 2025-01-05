Россияне тоже пошли в наступление в Курской области. В РФ сообщили детали (карта)

Официально об этом не сообщалось

В воскресенье, 5 января, одновременно с наступлением Вооруженных сил Украины, свои наступательные действия в Курской области начали российские военные. Враг пытается двигаться в направлении государственной границы Украины.

Об этом сообщил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко. В то же время он не уточнил, где именно наступают россияне.

"Одновременно на Курщине противник также совершает наступательные действия в направлении государственной границы. Сейчас без значительных продвижений, но есть тенденция к наращиванию усилий", — написал Стерненко.

Он также опубликовал фото с беспилотника, на котором изображена тяжелая техника. Других деталей активист не сообщил. Также о наступлении россиян на этом направлении не сообщали украинские официальные источники.

В свою очередь в Минобороны РФ прокомментировали последние события в Курской области. Там заявили, что ВСУ осуществили контратаку у хутора Бердин якобы "для остановки наступления российских войск на курском направлении".

"5 января около 09:00 мск с целью остановить наступление российских войск на курском направлении противник осуществил контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин", — говорится в сообщении.

Хутор Бердин на карте

Как известно, 5 января Силы обороны Украины пошли в наступление в Курской области. Они продвинулись в районе северо-восточнее Суджи — в направлении Большого Солдатского.

Напомним, украинские бойцы 6-го полка Сил специальных операций ВСУ (ССО) заняли один из населенных пунктов на Курщине.