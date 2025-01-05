"Путін знищить Європу": Зеленський попередив про плани Росії (відео)

Глава держави розповів про те, чого хоче Кремль

Росія не зможе змиритися з поразкою у війні проти України і наступного разу знищить усю Європу. При цьому вона може це зробити вже після завершення каденції президента США Дональда Трампа.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у тригодинній розмові з американським подкастером Лексом Фрідманом. Запис розмови оприлюднено на Youtube-каналі Офісу президента.

Зеленський каже, що має великі надії на наступну особисту зустріч з Трампом, оскільки Путін його боїться. Проте український лідер зазначив, що президент США прийде до влади лише на наступні чотири роки і ніщо не заважатиме Кремлю розпочати нову війну на п’ятий рік.

"Путін будь-хто, вбивця, але не дурень. Він підготується, він знає всі помилки, він розуміє, як ми розбили його армію після початку вторгнення, він розуміє, що це не радянська війна і з нами так не вийде. Він підготується, він пустить все на виробництво зброї. У нього буде дуже багато зброї та дуже велика армія", — сказав він.

Зеленський зазначив, що отримавши приниження в Україні, Путін готуватиметься одразу до війни проти всього Заходу і "знищить усе". При цьому він додав, що якщо Трамп при цьому вийде з НАТО, Росія точно буде націлена на війну проти всієї Європи.

Він запропонував порахувати чисельність армій Європи і зазначив, що ЗСУ найчисленніші на континенті, а наступною йде Франція, у якої військ у чотири рази менше.

За словами президента, глобально Путін хоче досягти двох цілей — послабити НАТО, підштовхнувши США до виходу з блоку, а також послабити Україну. Якщо він у цьому досягне успіху, то на думку Зеленського, почнеться масштабна війна, на території колишньої зони впливу СРСР після Другої світової війни.

Як повідомлялося раніше, Зеленський розповів про те, що потрібно Україні, щоб російське вторгнення більше ніколи не повторилося.