"Путин уничтожит Европу": Зеленский предупредил о планах России (видео)

Глава государства рассказал о том, чего хочет Кремль

Россия не сможет смириться с поражением в войне против Украины и в следующий раз уничтожит всю Европу. При этом она может это сделать уже после завершения каденции президента США Дональда Трампа.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом. Запись разговора обнародована на Youtube-канале Офиса президента.

Зеленский говорит, что у него есть большие надежды на следующую личную встречу с Трампом, поскольку Путин его боится. Однако украинский лидер отметил, что президент США придет ко власти лишь на следующие четыре года и ничто не будет мешать Кремлю начать новую войну на пятый год.

"Путин кто угодно, убийца, но не дурак. Он подготовится, он знает все ошибки, он понимает, как мы разбили его армию после начала вторжения, он понимает, что это не советская война и с нами так не получится. Он подготовится, он пустит все на производство оружия. У него будет очень много оружия и очень большая армия", — сказал он.

Зеленский отметил, что получив унижение в Украине, Путин будет готовиться сразу к войне против всего Запада и "уничтожит всё". При этом он добавил, что если Трамп при этом выйдет из НАТО, то Россия точно будет нацелена на войну против всей Европы.

Он предложил сосчитать численность армий Европы и отметил, что ВСУ самые многочисленные на континенте, а следующей идет Франция, у которой войск в четыре раза меньше.

По словам президента, глобально Путин хочет достичь двух целей — ослабить НАТО, подтолкнув США к выходу из блока, а также ослабить Украину. Если он в этом преуспеет, то по мнению Зеленского, начнется масштабная война, на территории бывшей зоны влияния СССР после Второй мировой войны.

Как сообщалось ранее, Зеленский рассказал о том, что нужно Украине, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.