Пекельна траса: туристи в Буковелі скаржаться на один із спусків, де неможливо встояти (відео)

На одній із гірськолижних трас Буковеля люди не можуть встояти на ногах

Багато українців, попри війну та мобілізацію, відпочивають на популярному гірськолижному курорті «Буковель». Вони катаються на лижах — водночас там є траса, на якій люди не можуть стояти на ногах.

Відео опубліковано у TikTok. На кадрах видно, як деякі туристи майже відразу падають після спуску на лижах.

Користувачі соціальних мереж зазначають, що йдеться про трасу 5В.

"Там завжди таке", "Я теж там валявся", "Я нормально стою на лижах, але коли там повернула — то мало не впала", "Дуже багато недосвідчених людей йдуть кататися на складних трасах", — пишуть коментатори.

Нагадаємо, відомий український телеведучий В’ячеслав Соломка розповів про ситуацію на гірськолижному курорті Буковель на Івано-Франківщині. За його словами, черг із туристів там немає, як і співробітників ТЦК.

Водночас, ТЦК на Прикарпатті спростовують інформацію про нібито свою бездіяльність. Там заявили, що роздають повістки військовозобов’язаним, перевіряють документи та виявляють порушників законодавства про мобілізацію.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, один з готелів у Буковелі шукав кухарів. Потенційному працівникові пропонували майже таку саму заробітну плату – від 24 до 27 тисяч гривень. Але в цьому випадку була умова, що кандидат має бути старшим за 20 років.