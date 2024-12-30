Проживання на курорті та гідна зарплата: у Буковелі шукають співробітників

Працювати треба буде з рибою та морепродуктами

Українцям пропонують роботу на гірськолижному курорті Буковель. Зокрема шукають менеджера з продажів.

Відповідне оголошення розміщено на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Шукають людину для роботи на умовах повної зайнятості, з досвідом роботи від 2 років. Зарплата — 40 тисяч гривень, а після випробувального терміну ставка + процент з продажів. Працювати треба буде повний робочий день, 5/2, в офісі та на складі.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування. Окремо будуть оплачувати витрати на мобільний зв’язок та паливо. Крім того, компанія надає проживання.

Від кандидата хочуть бачити знання та навички сучасних методик продажів, та обов'язковий досвід роботи у категорії Food, а також перевагою буде досвід роботи у категорії риби та морепродуктів. Він має бути ініціативним, цілеспрямованим, комунікабельним та відповідальним.

В завдання майбутнього співробітника входитимуть продажі морських делікатесів, активний пошук нових клієнтів та розвиток власної клієнтської бази. Також роботодавець очікує від нього ведення документообігу, моніторинг ринку морепродуктів та конкурентів тощо.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Буковелі відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси.