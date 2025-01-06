Адская трасса: туристы в Буковеле жалуются на один из спусков, где невозможно устоять (видео)
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На одной из горнолыжных трасс Буковеля люди не могут устоять на ногах
Многие украинцы, несмотря на войну и мобилизацию, отдыхают на популярном горнолыжном курорте Буковель. Они катаются на лыжах — в то же время, там есть трасса, на которой люди не могут стоять на ногах.
Видео опубликовано в TikTok. На кадрах видно, как некоторые туристы почти сразу же падают после спуска на лыжах.
Пользователи социальных сетей отмечают, что речь идет о трассе 5В.
"Там всегда такое", "Я тоже там валялся", "Я нормально стою на лыжах, но когда там повернула — то чуть не упала", "Очень много неопытных людей идут кататься на сложных трассах", — пишут комментаторы.
Напомним, известный украинский телеведущий Вячеслав Соломка рассказал о ситуации на горнолыжном курорте Буковель Ивано-Франковской области. По его словам, очередей из туристов там нет, как и сотрудников ТЦК.
В то же время ТЦК на Прикарпатье опровергают информацию о якобы своей бездеятельности. Там заявили, что раздают повестки военнообязанным, проверяют документы и выявляют нарушителей законодательства о мобилизации.
Как сообщал "Телеграф" ранее, одна из гостиниц в Буковеле искала повара. Потенциальному работнику предлагали почти такую же заработную плату – от 24 до 27 тысяч гривен. Но в этом случае было условие, что кандидат должен быть старше 20 лет.