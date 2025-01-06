2025 будет более успешным для Украины, чем для России

Новый год может принести куда больше позитива Украине, чем России. При этом Курская операция ВСУ может стать "началом конца" для Владимра Путина.

Об этом написал бывший командующий Объединенного полка химической, биологической и ядерной защиты Великобритании, полковник Хамиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph. По его словам, сейчас появляется все больше признаков того, что президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться на своем посту в начале 2026 года, в то время, как Путин в лучшем случае будет светить "вилла в Северной Корее".

"Курск вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943 году", — написал он.

По его словам, Путина уже унизили в Сирии, а также в Москве, когда взрыв самоката ликвидировал генерала Игоря Кириллова. При этом полковник отметил, что глава Кремля пообещал в новогоднем обращении вернуть территории в Курской области до 7 января, но вместо этого ВСУ перешли в новое наступление и, похоже, разгромили 801-ю бригаду морской пехоты.

"Российский фронт в Курске выглядит очень шатким, и Украина, вместо того чтобы просто удерживаться, может добиться успехов. В отчаянии Путин отправляет одного из своих самых доверенных генералов в регион в попытке спасти ситуацию. У России, похоже, много расходных генералов, но нет военной техники, чтобы помешать этому последнему украинскому наступлению", — добавил Бреттон-Гордон.

По его словам, Путин также понимает, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп вряд ли будет оказывать ему какую-то услугу. Это может привести к тому, что Кремлю придется принимать выгодную Украине сделку или же готовиться к тому, что Вашингтон будет полностью поддерживать Зеленского.

Бреттон-Гордон добавил, что Путин находится под реальным давлением, особенно в свете падения диктатуры Башара Асада.

"Это позитивно, но крайне важно, чтобы Запад и страны НАТО продолжали оказывать давление и не давали ему никакого выхода. Дела Украины выглядят более оптимистично, если мы сохраним самообладание", — добавил он.

Как сообщалось ранее, аналитик Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу" о том, что новое наступление ВСУ в Курской области стало полной неожиданностью для россиян.