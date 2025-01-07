В Украине появился новый кошмар для российских ракет: палач на F-16 установил рекорд

Две вражеские ракеты он сбил из авиационной пушки одним выстрелом

Украинский пилот истребителя F-16 за один боевой вылет уничтожил шесть российских крылатых ракет над Украиной. Такие результаты на F-16 достигнуты впервые в истории.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Он уточнил, что рекордные результаты пилот-украинец показал во время масштабных российских обстрелов Украины Россией 13 декабря. Тогда в небе находились почти 200 вражеских беспилотников, "Кинжалы", баллистика и 94 крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования. Именно крылатые ракеты при массированных атаках являются основной целью F-16.

Пилот F-16 сначала применил все четыре ракеты класса "воздух — воздух", сбив четыре крылатые ракеты врага. После этого он заметил еще одну цель и принял решение использовать авиационную пушку.

"Сделал все, как учили инструкторы в США, как отрабатывал на тренажере. Несколько очередей из пушки — и взрыв… потом еще один! Повторная детонация… подумал я, — но как оказалось по результатам объективного контроля — ракет было две! Летели "этажеркой", рядом друг от друга. Противник часто запускает их в такой тактической конфигурации, целая группа вражеских ракет может лететь рядом друг с другом, чтобы противник видел их как одну цель … Радуюсь, что мне удалось, посвящаю этот успех всем ушедшим в вечный полет побратимам, которые так и не дождались F-16 в украинском небе", — рассказал пилот.

Игнат добавил, что результаты объективного контроля подтвердили, что впервые в истории в противовоздушном бою американский истребитель F-16 сбил шесть крылатых ракет, две из которых - авиационной пушкой. И сделал это украинец, подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", 7 января бывший спикер Воздушных сил ВСУ (ПС), полковник Юрий Игнат сообщил о своем новом назначении. Он продолжает работать в ПС в новой должности, став начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.