ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту россиян в Курской области

Такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений сил обороны Украины

Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС России. Это случилось в районе населенного пункта Белая в Курской области.

Об этом во вторник, 7 января, сообщили в Telegram-канале Генерального Штаба ВСУ. Там отметили, что подобные удары — неотъемлемая часть боевых операций.

"Такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что ВСУ будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, которые угрожают безопасности Украины.

Стоит отметить, что в ночь на 25 декабря 2024 года Силы обороны Украины поразили командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в населенном пункте Льгов Курской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при атаке по Ростовской области в ночь на 5 января особое внимание БПЛА уделили районам Таганрога, откуда российские оккупанты любят пускать по Украине баллистические ракеты, Тарасовки и аэродрома Миллерово, где базируется российская авиация. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку и заявил о работе российской ПВО и сказал, что якобы все БПЛА "были сбиты".