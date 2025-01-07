ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту россиян в Курской области
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Такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений сил обороны Украины
Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС России. Это случилось в районе населенного пункта Белая в Курской области.
Об этом во вторник, 7 января, сообщили в Telegram-канале Генерального Штаба ВСУ. Там отметили, что подобные удары — неотъемлемая часть боевых операций.
"Такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что ВСУ будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, которые угрожают безопасности Украины.
Стоит отметить, что в ночь на 25 декабря 2024 года Силы обороны Украины поразили командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в населенном пункте Льгов Курской области.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при атаке по Ростовской области в ночь на 5 января особое внимание БПЛА уделили районам Таганрога, откуда российские оккупанты любят пускать по Украине баллистические ракеты, Тарасовки и аэродрома Миллерово, где базируется российская авиация. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку и заявил о работе российской ПВО и сказал, что якобы все БПЛА "были сбиты".