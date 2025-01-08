Зима скоро вернется? Когда в Украине снова похолодает и заснежит

Это коснется не всех регионов

В Украину после заметного потепления в начале этой недели снова вернется зимняя погода. В воскресенье, 12 января, в некоторых регионах Украины ожидается минусовая температура и снег.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 12 января температура воздуха днем будет от -3 до +5 °C. Кроме того, в большинстве областей будут осадки.

Запад Украины

В западных областях облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до -4 °C. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 7-12 м/с.

Север Украины

В северных областях будет облачно и выпадет мокрый снег. Дневная температура воздуха будет колебаться от -3 до -1 °C. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до -4 °C. Также ожидаются порывы ветра до 7-12 м/с.

Восток Украины

В восточных областях местами ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха будет от -1 до +3 °C. Ночью иногда возможны незначительные заморозки. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 7-12 м/с.

Юг Украины

В южных областях будет теплее всего. Местами ожидается дождь и мокрый снег. Днем показатели термометров будут колебаться от +2 до +5 °C. Однако ночью температура воздуха будет от -1 до +1 °C. Также ожидаются порывы ветра до 7-12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в январе и феврале этого года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы.