В небольшом поселке построят железнодорожный музей по цене почти 600 дронов для фронта

Вместо этого можно было бы усилить фронт

В поселке Выгода Калушского района Ивано-Франковской области хотят построить музей "Вокзал узкоколейки". На него и благоустройство окружающей территории планируется потратить 49101996.

Информация об этом размещена на сайте государственных и коммерческих тендеров "Zakupivli". Там указано, что дата размещения объявления – 27 ноября 2024 года. Заказчиком является Выгодский поссовет, прием предложений продлится до 27 января.

Следует отметить, что узкое железнодорожное полотно является особенностью Выгоды. Поселок появился в конце XIX века. Его предназначением была лесозаготовка. Позже промышленный городок соединился с железнодорожной станцией Долина. А для улучшения обслуживания промышленных предприятий в начале XX ст. дополнительно было построено 65 км узкого железнодорожного полотна. Сегодня оно работает как туристический маршрут, в народе его прозвали "Карпатским трамваем".

Однако даже несмотря на это, сейчас, когда россияне пытаются уничтожить Украину, важнее, чтобы наши военные имели все необходимое, чтобы этого не допустить. "Телеграф" решил подсчитать, сколько на эту сумму можно было бы купить дронов для украинских военных. Например, рассчитаем, сколько на эти деньги можно приобрести БПЛА DJI Mavic 3. Один такой дрон в среднем стоит 84 тысячи гривен. Путем простых расчетов устанавливаем, что за 49 101 996 можно было бы купить 584 дрона.

Как пояснили на сайте благотворительного фонда "Хочу допомогти", этот небольшой, но достаточно мощный дрон, в руках наших воинов превращается в опасное разведывательное оружие. Mavic 3 оборудован двумя камерами 12 и 20 МП, наличие датчиков позволяет ему двигаться, избегая помех. При потере сигнала дрон сам возвращается домой.

С его помощью на фронте:

ведут разведку боевых позиций врага;

отслеживают перемещение личного состава и техники;

корректируют действия артиллерии в соответствии с данными, полученными при слежке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в приграничных Сумах решили потратить космические деньги на уход за зелеными насаждениями. Цена вопроса – 32 650 000 гривен, или 388 дронов для фронта.