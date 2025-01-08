Драпатий повідомив Зеленському причини дезертирства у бригаді "Анни Київської", яку озброїли та навчили у Франції

Командування запровадило спеціальну гарячу лінію для військових 155-ї бригади

У Збройних силах України взяли під особливий контроль ситуацію у 155-й бригаді імені Анни Київської через проблеми із самовільним залишенням частини (СЗЧ). Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий особисто доповів президенту Володимиру Зеленському про стан справ у підрозділі та окреслив шляхи розв'язання наявних проблем.

Головним викликом стала низька ефективність командирів, які безпосередньо керують особовим складом. Про це Михайло Драпатий написав у своєму Фейсбук.

Драпатий наголосив, що формування бригади разом із французькими партнерами відбувалося вперше та у стислі терміни. "Наразі фокус – на комплектуванні досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок. Я цим питанням займаюсь особисто", – зазначив командувач.

Для підтримки військовослужбовців у підрозділах працює група психологів. Завдяки їхній роботі вже вдалося повернути до служби частину бійців, які самовільно залишили частину.

Командувач зустрівся з керівництвом бригади та французькими журналістами, які наразі перебувають у підрозділі та спостерігають за використанням наданого Францією озброєння.

Михайло Драпатий підкреслив, що особовий склад бригади проходив бойове злагодження у непростих умовах. Цього виявилося недостатньо для формування міцних зв'язків між новобранцями.

Командування запровадило спеціальну гарячу лінію для військових 155-ї бригади, яка працюватиме щодня з 9:00 до 18:00 за номером 0800-500-410. За словами Драпатого, кількість випадків самовільного залишення частини зменшуватиметься відповідно до впровадження рішень, спрямованих на підвищення боєздатності та мотивації особового складу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський заявив про істотне падіння кількості випадків СЗЧ. Багато випадків СЗЧ минулого року сталося тому, що військові втомилися від тривалої війни.