Драпатый сообщил Зеленскому о причинах дезертирства в бригаде "Анны Киевской", которую вооружили и научили во Франции

Командование ввело специальную горячую линию для военных 155-й бригады

В Вооруженных силах Украины взяли под особый контроль ситуацию в 155-й бригаде имени Анны Киевской из-за проблем с самовольным оставлением части (СЗЧ). Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый лично доложил президенту Владимиру Зеленскому о состоянии дел в подразделении и очертил пути решения имеющихся проблем.

Главным вызовом стала низкая эффективность командиров, непосредственно управляющих личным составом. Об этом Михаил Драпатый написал в своем Фейсбуке.

Драпатий подчеркнул, что формирование бригады вместе с французскими партнерами происходило впервые и в сжатые сроки. "Пока фокус – на комплектовании опытными офицерами и командирами всех звеньев. Я этим вопросом занимаюсь лично", – отметил командующий.

Для поддержки военнослужащих в подразделениях работает группа психологов. Благодаря их работе уже удалось вернуть в службу часть бойцов, самовольно покинувших часть.

Командующий встретился с руководством бригады и французскими журналистами, которые находятся в подразделении и наблюдают за использованием предоставленного Францией вооружения.

Михаил Драпатый подчеркнул, что личный состав бригады проходил боевое согласование в непростых условиях. Этого оказалось недостаточно для формирования крепких связей между новобранцами.

Командование ввело специальную горячую линию для военных 155-й бригады, которая будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру 0800-500-410. По словам Драпатого, количество случаев самовольного ухода из части будет уменьшаться в соответствии с внедрением решений, направленных на повышение боеспособности и мотивации личного состава.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский заявил о существенном падении количества случаев СЗЧ. Много случаев СЗЧ в прошлом году произошло потому, что военные устали от продолжительной войны.