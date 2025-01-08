Драпатый сообщил Зеленскому о причинах дезертирства в бригаде "Анны Киевской", которую вооружили и научили во Франции
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Командование ввело специальную горячую линию для военных 155-й бригады
В Вооруженных силах Украины взяли под особый контроль ситуацию в 155-й бригаде имени Анны Киевской из-за проблем с самовольным оставлением части (СЗЧ). Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый лично доложил президенту Владимиру Зеленскому о состоянии дел в подразделении и очертил пути решения имеющихся проблем.
Главным вызовом стала низкая эффективность командиров, непосредственно управляющих личным составом. Об этом Михаил Драпатый написал в своем Фейсбуке.
Драпатий подчеркнул, что формирование бригады вместе с французскими партнерами происходило впервые и в сжатые сроки. "Пока фокус – на комплектовании опытными офицерами и командирами всех звеньев. Я этим вопросом занимаюсь лично", – отметил командующий.
Для поддержки военнослужащих в подразделениях работает группа психологов. Благодаря их работе уже удалось вернуть в службу часть бойцов, самовольно покинувших часть.
Командующий встретился с руководством бригады и французскими журналистами, которые находятся в подразделении и наблюдают за использованием предоставленного Францией вооружения.
Михаил Драпатый подчеркнул, что личный состав бригады проходил боевое согласование в непростых условиях. Этого оказалось недостаточно для формирования крепких связей между новобранцами.
Командование ввело специальную горячую линию для военных 155-й бригады, которая будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру 0800-500-410. По словам Драпатого, количество случаев самовольного ухода из части будет уменьшаться в соответствии с внедрением решений, направленных на повышение боеспособности и мотивации личного состава.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский заявил о существенном падении количества случаев СЗЧ. Много случаев СЗЧ в прошлом году произошло потому, что военные устали от продолжительной войны.