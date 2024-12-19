Чи може військовий після СЗЧ сам обрати підрозділ для служби

Всього за троє діб можливо повернутися у військову частину

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), мають можливість повернутися на службу без юридичної відповідальності. При чому вони можуть самі обрати через застосунок "Армія+", в який батальйон повернутись на службу.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі "КИЇВ24". Також вона пояснила, як без наслідків повернутися після СЗЧ.

За словами Черногоренко, спочатку військовий повідомляє про бажання повернутися на службу через застосунок .

Протягом 72 годин він отримує підтвердження. Після СЗЧ військового відправляють у батальйон резерву , а потім працюють над відновленням на службі. Черногоренко зазначає, що саме після цього він може заявити, де йому хочеться служити.

Як розповідає заступниця міністра оборони, інколи СЗЧ є вимушеним, пов'язане з сімейними обставинами, або неможливістю перевестись у бажаний підрозділ.

"Це функціонал надасть додаткову мотивацію нашим військовим повертатися зі служби. Вони будуть мати гарантії, що зрештою вони потраплять саме до того командира, якому довіряють і до тих побратимів, з якими вони будуть відчувати себе ефективно", — додала вона.

Нагадуємо, щоб уникнути судових процесів та відновити свої права та гарантії, військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, має повернутися на службу до 1 січня 2025 року.

"Основна мета цього закону, який набуває чинності – створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ або дезертирували, повернутися до 1 січня 2025 року в частини та продовжити службу без докорів сумління та без конфліктів з законодавством України", — зазначає радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян

Вона пояснює, що алгоритм дій такий: військовослужбовець самостійно повертається до свого підрозділу. Командир військової частини має 72 години на ухвалення рішення — продовження дії контракту або поновлення на службі.

Раніше "Телеграф" писав, як часто військові повертаються на службу після СЗЧ. Командування ЗСУ розраховує на подальше покращення ситуації.