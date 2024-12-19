Чи може військовий після СЗЧ сам обрати підрозділ для служби
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Всього за троє діб можливо повернутися у військову частину
Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), мають можливість повернутися на службу без юридичної відповідальності. При чому вони можуть самі обрати через застосунок "Армія+", в який батальйон повернутись на службу.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі "КИЇВ24". Також вона пояснила, як без наслідків повернутися після СЗЧ.
За словами Черногоренко, спочатку військовий повідомляє про бажання повернутися на службу через застосунок.
Протягом 72 годин він отримує підтвердження. Після СЗЧ військового відправляють у батальйон резерву, а потім працюють над відновленням на службі. Черногоренко зазначає, що саме після цього він може заявити, де йому хочеться служити.
Як розповідає заступниця міністра оборони, інколи СЗЧ є вимушеним, пов'язане з сімейними обставинами, або неможливістю перевестись у бажаний підрозділ.
"Це функціонал надасть додаткову мотивацію нашим військовим повертатися зі служби. Вони будуть мати гарантії, що зрештою вони потраплять саме до того командира, якому довіряють і до тих побратимів, з якими вони будуть відчувати себе ефективно", — додала вона.
Нагадуємо, щоб уникнути судових процесів та відновити свої права та гарантії, військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, має повернутися на службу до 1 січня 2025 року.
"Основна мета цього закону, який набуває чинності – створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ або дезертирували, повернутися до 1 січня 2025 року в частини та продовжити службу без докорів сумління та без конфліктів з законодавством України", — зазначає радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян
Вона пояснює, що алгоритм дій такий: військовослужбовець самостійно повертається до свого підрозділу. Командир військової частини має 72 години на ухвалення рішення — продовження дії контракту або поновлення на службі.
Раніше "Телеграф" писав, як часто військові повертаються на службу після СЗЧ. Командування ЗСУ розраховує на подальше покращення ситуації.