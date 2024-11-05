Тимошенко прокоментувала підготовку влади до виборів

Відома політикиня відвідала VIII Український жіночий конгрес

Інформація впливового британського видання The Economist про начебто підготовку влади України до виборів вже у травні 2025 року не відповідає дійсності.

Про це в кулуарах VIII Українського жіночого конгресу, що проходить у Києві 5 листопада, заявила "Телеграфу" народна депутатка, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

На прохання журналістки видання до політикині прокоментувати свої ж слова журналу The Economist, що в Україні готуються президентські вибори наступного року, лідерка партії заперечила і заявила: "Я не говорила… Ні-ні-ні, такого не було. Я не знаю, коли ви таке чули".

Водночас британське видання цитувало слова лідерки партії "Батьківщина" яка нібито заявила, що "політичний процес однозначно розпочався".

Нагадаємо, за інформацією "Телеграфу", люди з оточення Юлії Тимошенко стверджують, що нібито формують штаби для Залужного і самої лідерки "Батьківщини". При цьому Тимошенко — чи не єдина в українському політикумі, хто роками має сітку штабів, що діють в регіонах. Однак на Банковій впевнені, що поширення згаданих чуток — внутрішні ігри команди Тимошенко.

Також додамо, що частина нардепів запідозрила Центральну виборчу комісії у підготовці до виборів, після того як вона відновила функціонування Державного реєстру виборців. Однак ЦВК пояснили, що це необхідний крок для оновлення даних через зміни назви вулиць, населених пунктів, руйнування будинків.