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Тимошенко прокоментувала підготовку влади до виборів

Автор
Марина Шашкова
Дата публікації
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Автор
Юлія Тимошенко Новина оновлена 05 листопада 2024, 15:28
Юлія Тимошенко. Фото Facebook

Відома політикиня відвідала VIII Український жіночий конгрес

Інформація впливового британського видання The Economist про начебто підготовку влади України до виборів вже у травні 2025 року не відповідає дійсності.

Про це в кулуарах VIII Українського жіночого конгресу, що проходить у Києві 5 листопада, заявила "Телеграфу" народна депутатка, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

На прохання журналістки видання до політикині прокоментувати свої ж слова журналу The Economist, що в Україні готуються президентські вибори наступного року, лідерка партії заперечила і заявила: "Я не говорила… Ні-ні-ні, такого не було. Я не знаю, коли ви таке чули".

Водночас британське видання цитувало слова лідерки партії "Батьківщина" яка нібито заявила, що "політичний процес однозначно розпочався".

Нагадаємо, за інформацією "Телеграфу", люди з оточення Юлії Тимошенко стверджують, що нібито формують штаби для Залужного і самої лідерки "Батьківщини". При цьому Тимошенко — чи не єдина в українському політикумі, хто роками має сітку штабів, що діють в регіонах. Однак на Банковій впевнені, що поширення згаданих чуток — внутрішні ігри команди Тимошенко.

Також додамо, що частина нардепів запідозрила Центральну виборчу комісії у підготовці до виборів, після того як вона відновила функціонування Державного реєстру виборців. Однак ЦВК пояснили, що це необхідний крок для оновлення даних через зміни назви вулиць, населених пунктів, руйнування будинків.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Вибори Президента