Найбільший європейський донор України відмовляється допомагати ДТЕК: все через Ахметова

Банк не готовий йти на поступки навіть у воєнний час

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відмовився допомагати фінансувати енергетичні проєкти компанії ДТЕК. Причиною можуть бути зв’язки між компанією та бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Про це пише Corriere della Sera. Видання повідомляє, що роль олігархів в Україні викликає розбіжності між найбільшим європейським донором та головною енергокомпанією країни.

Зазначається, що ця напруга не лише обмежує інвестиції у відновлення енергосистеми, а й підіймає на поверхню одну із проблем вступу України до ЄС. При цьому схоже, що для ЄБРР це принципова умова, через яку він не готовий переступити навіть у нинішній надзвичайній ситуації.

"Мета звільнити економіку від впливу олігархів є абсолютно фундаментальною, і в цьому у нас дуже чіткі позиції: це частина реформ, які необхідно провести, щоб Україна могла увійти до Європейського Союзу. Якщо ми погодимося на компроміси в цьому питанні, ми нашкодимо довгостроковим перспективам країни", — розповіла виданню нинішня президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

ЄБРР вимагає від Ахметова послабити контроль над компанією, а доти відмовляється допомагати компанії, яка вже зазнала величезних збитків від російської агресії.

Після початку повномасштабної війни банк став найбільшим інвестором в українську економіку, виділивши різні проєкти близько 5 мільярдів євро. З них близько мільярда пішло на енергетику.

"Ми втратили інфраструктуру в Маріуполі, на Донбасі, у Криму. Зараз щодня знищуються мережі та станції, але ми залишаємось і продовжуємо робити все можливе, щоб відновитись. У нинішній надзвичайній ситуації ми працюємо на місцях, і тому, так, ми шукаємо допомоги у всіх фінансових інститутів, включаючи ЄБРР", — прокоментував ситуацію генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Як відомо, внаслідок російських обстрілів 17 листопада три з п’яти працюючих ТЕС України було пошкоджено. Усі вони належать ДТЕК.