Є всього чотири підстави. Коли чоловіка можуть виключити з військового обліку

У деяких випадках потрібно написати заяву

Відповідно до українського законодавства мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак є випадки, коли громадянин може бути виключений з військового обліку.

Про це детальніше розповіли фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери". Згідно зі ст. 37 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", виключення з обліку можливе у таких випадках:

смерть або визнання особи безвісно відсутньою/померлою;

припинення громадянства України;

непридатність до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК);

досягнення граничного віку (60 років).

"Окрім цих підстав, існують інші підстави, які можуть бути використані для виключення з військового обліку. Наприклад, якщо військовий одноособово виховує дитину віком до 18 років, то він/вона може бути виключені з військового обліку", — зазначили юристи.

Щоб бути виключеним з обліку, громадянин повинен звернутися до ТЦК та СП. До заяви додаються підтверджувальні документи залежно від підстави виключення (наприклад, медична довідка). Після розгляду поданих матеріалів центр комплектування видає наказ про виключення з обліку.

Юристи нагадують, що після виключення з обліку, в громадянина не вилучають військово-обліковий документ, а ставлять у ньому певну відмітку.

Придатність до служби: як визначається

Медичні комісії класифікують осіб за ступенем придатності до служби. Якщо людина визнається непридатною, вона отримує медичну довідку, яка є підставою для виключення з обліку ТЦК.

Що робити, якщо є підстави, але військового не звільняють зі служби

У разі відмови з боку ТЦК громадянин має право звернутися до суду. Важливо пам’ятати, що судове рішення може стати вирішальним у спірній ситуації. Однак процес вимагає часу та ретельного підготування документів.

"Інколи виникають спірні ситуації, які вирішуються в судовому порядку. Наприклад, якщо Центр комплектування та соціальної підтримки відмовляється виключити людину з обліку, вона може подати позов до суду та треба розуміти, що судові рішення можуть бути важливими", — підкреслюють експерти.

Раніше "Телеграф" писав, чи будуть мобілізовувати жінок у 2025 році. Деяким українкам обов'язково потрібно ставати на облік у ТЦК.