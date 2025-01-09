Есть всего четыре основания. Когда мужчину могут исключить из воинского учета

В некоторых случаях необходимо написать заявление

В соответствии с украинским законодательством мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако есть случаи, когда гражданин может быть исключен из воинского учета.

Об этом подробнее рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры". Согласно ст. 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе", исключение из учета возможно в следующих случаях:

смерть или признание лица безвестно отсутствующим/умершим;

прекращение гражданства Украины;

непригодность к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК);

достижение предельного возраста (60 лет).

"Помимо этих оснований существуют другие основания, которые могут быть использованы для исключения из воинского учета. Например, если военный единолично воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет, то он/она может быть исключен из воинского учета", — отметили юристы.

Чтобы быть исключенным из учета гражданин должен обратиться в ТЦК и СП. К заявлению прилагаются подтверждающие документы в зависимости от основания исключения (например, медицинская справка). После рассмотрения представленных материалов центр комплектования издает приказ об исключении из учета.

Юристы напоминают, что после исключения из учета, у гражданина не изымают военно-учетный документ, а ставят в нем определенную отметку.

Пригодность к службе: как определяется

Медицинские комиссии классифицируют лиц по степени пригодности. Если человек признается непригодным, он получает медицинскую справку, которая является основанием исключения из учета ТЦК.

Что делать, если есть основания, но военного не увольняют со службы

В случае отказа ТЦК гражданин имеет право обратиться в суд. Важно помнить, что судебное решение может оказаться решающим в спорной ситуации. Однако процесс требует времени и тщательной подготовки документов.

"Иногда возникают спорные ситуации, разрешаемые в судебном порядке. Например, если Центр комплектования и социальной поддержки отказывается исключить человека из учета, он может подать иск в суд и надо понимать, что судебные решения могут быть важными", — подчеркивают эксперты.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли мобилизовывать женщин в 2025 году. Некоторым украинкам обязательно нужно становиться на учет в ТЦК.