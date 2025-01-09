Хто добровільно, а хто обов'язково. Чи будуть мобілізовувати жінок у 2025 році

Деяким українкам обов'язково потрібно ставати на облік у ТЦК

Україна продовжує реформувати систему військової служби. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12076, який розширює можливості для жінок служити в армії.

Відтепер жінки, які відповідають вимогам щодо здоров’я та віку, зможуть добровільно проходити базову військову підготовку та вступати на військову службу. Адвокат Катерина Аніщенко у коментарі Фактам ICTV розповіла про зміни у законодавстві та чи будуть мобілізувати жінок у 2025 році.

Що каже закон

Законопроєкт передбачає внесення змін до законодавства про військовий обов’язок, зокрема порядок постановки на військовий облік та проведення медичних оглядів. Перед початком базової підготовки жінок ставитимуть на облік призовників. Після проходження служби вони автоматично набуватимуть статусу військовозобов’язаних із відповідними правами та обов’язками.

Попри зміни, закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" говорить, що мобілізація жінок є можливою лише на добровільній основі.

Однак жінки з медичною чи фармацевтичною освітою віком від 18 до 60 років мають обов’язок стати на військовий облік, якщо вони придатні до служби за станом здоров’я. Однак навіть для них призов на службу можливий лише за їхньою згодою.

Також передбачено, що жінки, які бажають служити у ЗСУ, можуть укласти контракт та пройти військову підготовку . Важливо, що для жінок-військовослужбовців, які завагітніли, законом передбачено право на звільнення зі служби або оформлення відпустки для догляду за дитиною.

Що думає про мобілізацію жінок юрист

Адвокат Катерина Аніщенко зазначає, що мобілізація жінок залишається виключно добровільною.

"Я юрист, тому поки немає в законі, то відповідно казати про можливість не можемо. Але відповідно до вимог чинного законодавства, мобілізація жінок можлива виключно на основі добровільної згоди", — говорить вона.

Юристка зазначила, що постановку на військовий облік ніхто не скасовував для жінок, які мають спеціальність суміжну до військової професії . Це стосується медиків та фармацевтів.

Жінки, які стали на облік, отримують статус військовозобов’язаних . Це означає, що до них діятимуть всі вимоги, передбачені законом для цієї категорії громадян.

"Але жінки також зараз служать, багато з них пішли добровольцями і попідписували контракти. Але щодо стовідсоткової мобілізації, то мова про неї не йдеться", — додає адвокатка.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати вагітних жінок і кому можуть надати відстрочку. Медики-матері отримують право на звільнення, якщо виховують дітей самостійно, мають 3 і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить в ЗСУ.