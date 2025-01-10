В Украине выпустили марки с матами Зеленского: цена впечатляет

В соцсетях "Укрпочты" не рекламировали эту марку, в отличие от других выпусков

На сайте "Укрпочты" выставили на продажу письмо с марками "Будапештский меморандум — это х…я". Гендиректор компании Игорь Смилянский предложил ее выпустить после интервью президента Владимира Зеленского, в котором он подверг критике этот документ.

Марка была выпущена по проекту "Собственная марка", которая позволяет кому-либо заказать собственную почтовую продукцию с нужным дизайном. Игорь Смилянский назвал это "соломоновым решением".

"Кто желает — тот покупает. Кому эта идея не нравится, тот обходит. Демократия и свобода слова в действии", — написал он.

В соцсетях "Укрпочты" не рекламировали эту марку, в отличие от других выпусков.

Приобрести лист с марками можно за 600 гривен, количество марок в листе — 9. В "Укрпочте" не уточнили, какой тираж этого выпуска.

Украинцы отреагировали на это. Они написали свое мнение.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в подкасте американского журналиста Лекса Фридмана раз критиковал Будапештский меморандум, по которому Украина отдала свое ядерное оружие в обмен на обещания защиты от крупных стран — США, Великобритании, России, Франции и Китая.

Зеленский отметил, что в начале большой войны, согласно меморандуму, с этими странами должны были состояться консультации по поводу нарушения территориальной целостности Украины.

"Кто-то консультации провел? Нет. Почему? Да пох*р. Это же понятно на русском? Вот как на русском было пох*ру, так и всем прочим гарантерам было пох*ру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности", — сказал Зеленский.

Он добавил, что нужно "найти тех людей, которые все это придумали, и посадить в тюрьму".

Ранее "Телеграф" писал, почему Зеленский позволяет себе материться в последнее время.