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Скромный памятник на семейной могиле: как выглядит место захоронения самого спокойного актера СССР Державина

Автор
Наталья Дума
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Автор
Михаил Михайлович Державин похоронен в Москве
Михаил Михайлович Державин похоронен в Москве. Фото Колаж Телеграфу

Могила артиста находится на Новодевичьем кладбище

Михаил Михайлович Державин был известным советским и российским актером театра и кино, который получил известность благодаря своим комедийным ролям и участию в телевизионных программах. Его называли самым спокойным и уютным актером.

В 1989 году он стал народным артистом РСФСР. В Украине он стал известен благодаря ролям в фильмах "Сон" — кинолента, посвященная Т. Шевченко, и "На Киевском направлении". "Телеграф" в день годовщины смерти актера решил вспомнить, как выглядит могила Михаила Державина.

Михаил Державин — что известно

Артист родился в 1936 году в Москве. Его отец был народным артистом РСФСР и основным актером театра Вахтангова. Учился Михаил Михайлович в театральном училище имени Щукина, а затем работал в Московском театре сатиры, с чего и началась его карьера.

Михаил Державин снялся во многих популярных советских фильмах, среди которых "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Моя морячка" (1990) и другие. Его роли всегда отличались юмором, теплотой и легкостью, за что и артист получил негласное звание самого уютного и спокойного актера в СССР.

Михаил Державин

Наибольшую популярность Державин завоевал благодаря участию в сатирической телепередаче "Кабачок 13 стульев", где он исполнял роль господина Ведущего вместе с Александром Ширвиндтом. Передача была очень популярной в 1970-х годах и стала своеобразной визитной карточкой актера.

Михаил Державин Кабачок 13 стульев

Естественный шарм актера, легкий юмор и его доброта позволили ему стать узнаваемым и любимым среди миллионов зрителей. Державин умел создавать атмосферу тепла и радости в каждом своем выступлении.

От чего умер Михаил Державин

Артиста не стало 10 января 2018 года. Он скончался в больнице, где лежал с декабря 2017 года. Летом этого же года у него произошел инфаркт, также у актера были проблемы с давлением. Долгое время Державин болел. Прощание с актером прошло в Театре сатиры.

Могила Михаила Державина

Михаил Державин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве вместе с отцом. Это одно из самых известных и престижных кладбищ России.

Во время похорон на могиле был установлен крест, а затем — семейный памятник с именами отца Михаила Михайловича — Михаила Степановича, мамы — Ираиды Ивановны, и сестры — Татьяны Ивановны и датами их рождения и смерти.

Михаил Державин могила
Где похоронен Михаил Державин

Крест, установленный Михаилу Михайловичу Державину, до сих пор находится позади черного постамента на семейной могиле.

Семейная могила Державина
Могила Михаила Державина

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит памятник кумиру СССР и сердцееду Абдулову. Он прославился благодаря фильмам "Обыкновенное чудо" и "Чародеи", похоронен на Ваганьковском кладбище.

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#Москва #Могила #Михаил Державин