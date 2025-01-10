Скромный памятник на семейной могиле: как выглядит место захоронения самого спокойного актера СССР Державина

Могила артиста находится на Новодевичьем кладбище

Михаил Михайлович Державин был известным советским и российским актером театра и кино, который получил известность благодаря своим комедийным ролям и участию в телевизионных программах. Его называли самым спокойным и уютным актером.

В 1989 году он стал народным артистом РСФСР. В Украине он стал известен благодаря ролям в фильмах "Сон" — кинолента, посвященная Т. Шевченко, и "На Киевском направлении". "Телеграф" в день годовщины смерти актера решил вспомнить, как выглядит могила Михаила Державина.

Михаил Державин — что известно

Артист родился в 1936 году в Москве. Его отец был народным артистом РСФСР и основным актером театра Вахтангова. Учился Михаил Михайлович в театральном училище имени Щукина, а затем работал в Московском театре сатиры, с чего и началась его карьера.

Михаил Державин снялся во многих популярных советских фильмах, среди которых "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Моя морячка" (1990) и другие. Его роли всегда отличались юмором, теплотой и легкостью, за что и артист получил негласное звание самого уютного и спокойного актера в СССР.

Наибольшую популярность Державин завоевал благодаря участию в сатирической телепередаче "Кабачок 13 стульев", где он исполнял роль господина Ведущего вместе с Александром Ширвиндтом. Передача была очень популярной в 1970-х годах и стала своеобразной визитной карточкой актера.

Естественный шарм актера, легкий юмор и его доброта позволили ему стать узнаваемым и любимым среди миллионов зрителей. Державин умел создавать атмосферу тепла и радости в каждом своем выступлении.

От чего умер Михаил Державин

Артиста не стало 10 января 2018 года. Он скончался в больнице, где лежал с декабря 2017 года. Летом этого же года у него произошел инфаркт, также у актера были проблемы с давлением. Долгое время Державин болел. Прощание с актером прошло в Театре сатиры.

Могила Михаила Державина

Михаил Державин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве вместе с отцом. Это одно из самых известных и престижных кладбищ России.

Во время похорон на могиле был установлен крест, а затем — семейный памятник с именами отца Михаила Михайловича — Михаила Степановича, мамы — Ираиды Ивановны, и сестры — Татьяны Ивановны и датами их рождения и смерти.

Крест, установленный Михаилу Михайловичу Державину, до сих пор находится позади черного постамента на семейной могиле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит памятник кумиру СССР и сердцееду Абдулову. Он прославился благодаря фильмам "Обыкновенное чудо" и "Чародеи", похоронен на Ваганьковском кладбище.