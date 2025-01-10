"Я такой же человек": Зеленский взбудоражил соцсети признанием

Глава государства сделал заявление, которое вызвало бурное обсуждение в соцсетях

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому телеканалу RaiNews24. В нем шла речь о российско-украинской войне, а также обсуждались вопросы обеспечения безопасности и оказания поддержки Украине со стороны союзников и партнеров, включая Италию.

Видео интервью опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины. Во время интервью Зеленский отметил: мечта Украины — в этом году закончить войну. И Украина будет делать все для этого. При этом ни в коем случае нельзя идти на уступки Путину, иначе Россия пойдет дальше.

"Я такой же человек, как все. Нам всем было не просто", — заявил Зеленский.

Эта фраза Зеленского вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. В основном эти комментарии носили негативный характер.

"Ты не человек", "Лох", "Не понимаю возмущения украинцев — сами же выбрали его президентом", "Он имеет право на свою точку зрения", "Главное — чтобы слова не расходились с действием", "Кому тяжелее на этой войне — Зеленскому, долларовому миллионеру, или пенсионеру, который получает пенсию в 60 долларов?", — такие комментарии встречались к видео.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Зеленский подвел итог "Рамштайна". По его словам, партнеры гарантированно предоставят Украине дополнительные системы ПВО.