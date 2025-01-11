Аваков зник, проте невдовзі знайшовся у несподіваному місці
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Він давно захоплюється винами
В мережі звернули увагу, що колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков останнім часом зник з публічного простору. Проте невдовзі його було знайдено — він пише рецензії на вина у популярному застосунку Vivino.
На зникнення Авакова звернула увагу заступниця головного редактора видання "Главком" Наталія Антонюк. Вона написала у Facebook, що можливо, колишній міністр вже виїхав з України.
"Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зник. Остання згадка про нього: він вирощує фундук на Закарпатті, офіційно став власником 900 га плантацій. Інстаграм Авакова мертвий, у Телеграмі останній пост (точніше перепост відео) за 10 жовтня. Жодного фото за останній час, ні з горішками, ні на полях, ні просто на якомусь заході в Україні. Навіть у свій день народження, 2 січня, Аваков не подав голос. Хоча, ймовірно, його вже давно немає в нашій країні", — написала вона.
Однак юрист Клим Братківський виявив "сліди" зниклого Авакова. Ексміністр публікує відгуки про вино на Vivino. Останній запис на його профілі у застосунку зроблено ввечері 10 січня.
"Симпатичний 100% совіньйон блан з італійського Фріулі", — пише Аваков, завершуючи свій відгук про вино "птнпнх".
Варто зазначити, що Аваков регулярно публікує рецензії на вина. Раніше в мережі висловилися з приводу цього його захоплення.
Як повідомляв "Телеграф", у вересні 2022 року Аваков оголосив про розпродаж власної колекції елітних вин. Він планував витратити гроші на закупівлю амуніції для ЗСУ.