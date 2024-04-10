Ексміністр Аваков зайнявся незвичайним бізнесом у Карпатах

Бізнес ексміністр організував із дружиною місцевого депутата і не тільки

Колишній міністр МВС України Арсен Аваков зайнявся бізнесом у Карпатах. Його інвестиційна фірма "Форсайт Інвест" стала власником ТОВ "Карпатські лісові горішки".

Про це стало відомо із даних системи Contr Agent, передає Zaxid.net. Ця компанія займається нічим іншим, як вирощує фундук у Закарпатті.

Партнерами Авакова у цьому бізнесі став підприємець із Харкова та за сумісництвом колишній нардеп Ігор Котвіцький та дружина нардепа із Закарпаття Валерія Лунченка Марина Лунченко. Ексміністр МВС разом із дружиною Інною Аваковою та Ігорем Котовицьким стали власниками "Карпатських лісових горішків" у 2023 році. Також частина акцій належить Мирославі Опшитошу.

ТОВ "Карпатські золоті горішки" вирощує фундук у Хустському районі на території близько 900 га. Ця компанія є однією з найбільших в Україні. Перші саджанці дерев висадили у 2016 році, а привезли їх з Італії. Довгий час компанією керував нинішній заступник голови Закарпатської ОДА, депутат облради від партії "Рідне Закарпаття" Мирослав Білецький.

Примітно, що нардеп Валерій Лунченко, який заснував партію "Рідне Закарпаття", також веде бізнес із вирощування фундука в Закарпатті. Його партнер не Арсен Аваков, а народний депутат Роберт Горват. До речі, останнього у 2023 році запідозрили у тому, що він привласнив сотні гектарів землі державного підприємства, які, як повідомлялося у ЗМІ, хотіли якраз віддати під вирощування лісових горіхів.

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