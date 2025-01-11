Аваков исчез, однако вскоре нашелся в неожиданном месте

Он давно увлекается винами

В сети обратили внимание, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков в последнее время исчез из публичного пространства. Однако вскоре он был найден — Аваков пишет рецензии на вина в популярном приложении Vivino.

На исчезновение Авакова обратила внимание заместитель главного редактора издания "Главком" Наталья Антонюк. Она написала в Facebook, что, возможно, бывший министр уже уехал из Украины.

"Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков исчез. Последнее упоминание о нем: он выращивает фундук в Закарпатье, официально стал владельцем 900 га плантаций. Инстаграмм Авакова мертв, в Телеграмме последний пост (точнее перепост видео) за 10 октября. Ни одного фото за последнее время, ни с орешками, ни на полях, ни просто на каком-то мероприятии в Украине. Даже в свой день рождения, 2 января, Аваков не подал голос. Хотя, вероятно, его давно нет в нашей стране", — написала она.

Однако юрист Клим Братковский обнаружил "следы" пропавшего Авакова. Экс-министр публикует отзывы о вине на Vivino. Последняя запись в его профиле в приложении сделана вечером 10 января.

"Симпатичный 100% совиньон блан из итальянского Фриули", — пишет Аваков, завершая свой отзыв о вине буквосочетанием "птнпнх".

Стоит отметить, что Аваков регулярно публикует рецензии на вина. Ранее в сети высказались по поводу этого его увлечения.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре 2022 года Аваков объявил о распродаже собственной коллекции элитных вин. Он планировал потратить деньги на закупку амуниции для ВСУ.