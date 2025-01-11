Россияне во что бы то ни стало пытаются вернуть Курщину. Как изменилась их тактика
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Ожесточенные бои продолжаются
Российская армия пытается вернуть под свой контроль утраченные на Курщине территории. Однако тактика россиян сильно изменилась за последнее время.
Об этом рассказал командир десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Егор Ноздряков, передает ДШУ ВСУ.
"Сейчас тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали сюда свое мясо и проводят штурмовые действия большим количеством людей. Просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по 20-30 человек", — говорит военный.
По словам Ноздрякова, на определенных участках эта тактика действительно успешна, потому что преобладание в живой силе немалое. В то же время "мясные штурмы" Россия использовала с начала полномасштабного вторжения на разных направлениях фронта.
"Оккупанты вызывают на себя артиллерийский огонь и fpv-удары. Запрыгивают в посадки и уже там приходится вступать в бой нашей пехоте и штурмовикам. Поэтому сейчас одна из задач — увеличение пулеметных засад, наращивание позиций и количества личного состава", — добавляет командир.
Он отмечает, что здесь роль дронов чрезвычайно велика из-за нестабильной связи, однако определяющей является артиллерия, особенно с кассетными снарядами.
""Кассетки" — очень эффективное и нужное средство, но лимитированное. Две-три пушки и половина из этих многочисленных колонн, которая идет по полям по 20-30 человек, будет уничтожена", — констатировал Ноздряков.
По словам командира, самая большая сложность для украинских войск — преимущество в человеческом ресурсе противника, который РФ не ценит и не считается со своими потерями.
"Просто посылают людей на мясо без конкретной цели, без постановки нормальной задачи", – констатирует комбат.
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