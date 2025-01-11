Россияне во что бы то ни стало пытаются вернуть Курщину. Как изменилась их тактика

Ожесточенные бои продолжаются

Российская армия пытается вернуть под свой контроль утраченные на Курщине территории. Однако тактика россиян сильно изменилась за последнее время.

Об этом рассказал командир десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Егор Ноздряков, передает ДШУ ВСУ.

"Сейчас тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали сюда свое мясо и проводят штурмовые действия большим количеством людей. Просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по 20-30 человек", — говорит военный.

По словам Ноздрякова, на определенных участках эта тактика действительно успешна, потому что преобладание в живой силе немалое. В то же время "мясные штурмы" Россия использовала с начала полномасштабного вторжения на разных направлениях фронта.

"Оккупанты вызывают на себя артиллерийский огонь и fpv-удары. Запрыгивают в посадки и уже там приходится вступать в бой нашей пехоте и штурмовикам. Поэтому сейчас одна из задач — увеличение пулеметных засад, наращивание позиций и количества личного состава", — добавляет командир.

Он отмечает, что здесь роль дронов чрезвычайно велика из-за нестабильной связи, однако определяющей является артиллерия, особенно с кассетными снарядами.

""Кассетки" — очень эффективное и нужное средство, но лимитированное. Две-три пушки и половина из этих многочисленных колонн, которая идет по полям по 20-30 человек, будет уничтожена", — констатировал Ноздряков.

По словам командира, самая большая сложность для украинских войск — преимущество в человеческом ресурсе противника, который РФ не ценит и не считается со своими потерями.

"Просто посылают людей на мясо без конкретной цели, без постановки нормальной задачи", – констатирует комбат.

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